Начался судебный процесс над убившей брата девушкой

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу жительницы Гусарского района Бахышовой Алены Фазиль гызы, 1997 года рождения, обвиняемой в убийстве своего брата.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Судебное слушание назначено на 16 декабря.

Отметим, что случай произошел в селе Леджет Гусарского района. А.Бахышова на почве семейного конфликта убила своего брата. Она обвиняется по статье 120.1 уголовного кодекса (умышленное убийство).