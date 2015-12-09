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    Начался судебный процесс над убившей брата девушкой

    Судебное слушание назначено на 16 декабря

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу жительницы Гусарского района Бахышовой Алены Фазиль гызы, 1997 года рождения, обвиняемой в убийстве своего брата.

    Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой были уточнены анкетные данные обвиняемой. 

    Судебное слушание назначено на 16 декабря.

    Отметим, что случай произошел  в селе Леджет Гусарского района. А.Бахышова на почве семейного конфликта убила своего брата. Она обвиняется по статье 120.1 уголовного кодекса (умышленное убийство). 

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