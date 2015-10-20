Начался судебный процесс над убийцей двоюродного брата Авеза Алекберова

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу жительницы Баку Халиды Искендеровой (1959 г.р.), обвиняемой в убийстве своего мужа.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Сторона обвинения попросили время, ссылаясь на то, что не ознакомилась с материалами дела.

Очередной процесс назначен на 20 ноября.

Отметим, что убийство произошло в сентябре 2014 года. Искендеров Физули Агверди оглы (1964 г.р.) был убит около своего дома. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры города Баку и Низаминского районного управления полиции было выяснено, что убийство совершила его жена Халида Искендерова. Х.Искендерова была задержана в качестве подозреваемой.

Отметим, что убитый Ф.Искендеров на протяжении долгих лет был заместителем начальника Государственной реестровой службы по недвижимому имуществу.

Он также приходился двоюродным братом бывшего министра финансов Авеза Алекберова.