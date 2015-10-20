Начался судебный процесс над убийцей двоюродного брата Авеза Алекберова

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу жительницы Баку Халиды Искендеровой (1959 г.р.), обвиняемой в убийстве своего мужа.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемой.
Сторона обвинения попросили время, ссылаясь на то, что не ознакомилась с материалами дела.
Очередной процесс назначен на 20 ноября.
Отметим, что убийство произошло в сентябре 2014 года. Искендеров Физули Агверди оглы (1964 г.р.) был убит около своего дома. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры города Баку и Низаминского районного управления полиции было выяснено, что убийство совершила его жена Халида Искендерова. Х.Искендерова была задержана в качестве подозреваемой.
Отметим, что убитый Ф.Искендеров на протяжении долгих лет был заместителем начальника Государственной реестровой службы по недвижимому имуществу.
Он также приходился двоюродным братом бывшего министра финансов Авеза Алекберова.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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