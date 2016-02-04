Начался судебный процесс над спортсменкой, убившей молодого человека

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу жительницы Хачмазского района Сарингюль Рамазановой 1995 года рождения, обвиняемой в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Судебное слушание назначено на 18 февраля.

Отметим, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 4-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, была задержана жительница Хачмазского района Сарингюль Рамазановой 1995 года рождения, которая 10 октября 2015 года на почве конфликта нанесла ножевое ранение в область шеи жителю города Баку Анару Мамедову 1984 года рождения. А.Мамедов скончался 12 октября в больнице.

20-летняя девушка заявила, что ударила ножом А.Мамедова за непристойные слова в ее адрес и в адрес ее семьи, и не сожалеет о содеянном.

С.Рамазанова обвиняется по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.

Напомним, что С.Рамазанова занимается боями без правил.