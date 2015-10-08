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    Начался судебный процесс над обвиняемыми в торговле наркотиками

    Судебное слушание назначено на 12 октября

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс над Фамилем Алиевым и Гасаном Зейналовым, обвиняемыми в незаконной торговле наркотиками. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемых. 

    Судебное слушание назначено на 12 октября.

    Отметим, что Ф.Алиев и Г.Зейналов обвиняются по ст. 234 (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, транспортировка или продажа наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) УК. 

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