Начался судебный процесс над обвиняемыми в торговле наркотиками

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Ровшана Мамедова (1968 г.р.), Анара Магеррамова (1978 г.р.) и Рамина Мирзоева (1982 г.р.), обвиняемых в незаконной торговле наркотическими средствами.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Майыла Байрамова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Судебное слушание назначено на 26 октября.

Отметим, что Р.Мамедов, А.Магеррамов и Р.Мирзоев обвиняются по ст. 234.4.1 (Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и ст. 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере) УК.