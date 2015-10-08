Начался судебный процесс над обвиняемыми в торговле наркотиками

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс над Фамилем Алиевым и Гасаном Зейналовым, обвиняемыми в незаконной торговле наркотиками.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Судебное слушание назначено на 12 октября.

Отметим, что Ф.Алиев и Г.Зейналов обвиняются по ст. 234 (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, транспортировка или продажа наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) УК.