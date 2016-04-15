Начался судебный процесс над обвиняемым в убийстве продюсера Саиды Султан

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс над Юсифом Мирзоевым, обвиняемым в убийстве продюсера Саиды Султан - Гамлета Джахангирова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева прокурор выступил с обвинительным актом. Юсиф Мирзоев, не признающий себя виновным, не дал показания. Он заявил, что даст показания после допроса свидетелей.

Затем показания на суде дал юридический наследник убитого.

Судебный процесс продолжится 22 апреля.

Напомним, что убийство произошло на территории Ясамальского района. Гамлет Джахангиров 1987 года рождения скончался от многочисленных ножевых ранений. В ходе обследования трупа было выявлено 7 ножевых ранений.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 26-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции и Ясамальской районной прокуратуры был задержан житель Баку Юсиф Мирзоев, подозреваемый в убийстве.

Отметим, что убитый Гамлет Джахангиров был продюсером известной певицы Саиды Султан.