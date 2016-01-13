Начался судебный процесс над мужчиной, совершившим мошенничество в отношении сотрудника МЧС

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Ниямаддина Гусейнова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Оруджова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 18 января.

Отметим, что согласно обвинительному акту, в прошлом году житель города Баку Ниямаддин Гусейнов взял у сотрудника министерства по чрезвычайным ситуациям Габиба Кяльбиева 5 500 манатов. Он пообещал получающему образование в Украине Г.Кяльбиеву заплатить плату за его обучение. Однако Н.Гусейнов вернул часть денег в сумме 2 тыс. манатов, а остальную часть присвоил.