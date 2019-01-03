Начался судебный процесс над экс-сотрудником Бакметрополитена

Баку. 3 января REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в разбое Умуда Керимова и Эльчина Теймурова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

При уточнении анкетных данных выяснилось, что У. Керимов работал сварщиком в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Судебное слушание назначено на 4 января.

Отметим, что инцидент произошел 31 августа 2018 года в поселке Бузовна Хазарского района. У. Керимов и Э. Теймуров сели в автомобиль таксиста жителя Баку Алекпера Раджабова, сообщив ему, что едут в поселок Гала.

На территории поселка Гала, угрожая ножом, они забрали у водителя 35 манатов, мобильный телефон, ключ от автомобиля и скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники Хазарского районного управления полиции задержали на территории поселка Гала подозреваемых в совершении преступления жителей столицы У.Керимова и Э.Теймурова. У них была изъята сумка, в которой находилось два ножа, клейкая лента и спортивная одежда.