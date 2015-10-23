Начался судебный процесс на основании жалобы мужчины, убившего бывшую жену на глазах у детей

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе жителя Баку Казымова Гурбана Афлатун оглу (1982 г.р.), обвиняемого в убийстве бывшей жены Нюбар Мурадовой (1987 г.р.).

Как сообщает Report, на предварительном заседании под председательством судьи Фаига Гасымова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Слушание по делу назначено на 23 октября.

Отметим, что убийство произошло 3 февраля этого года на улице Ю.Чаманзамали Наримановского района. Нюбар Мурадова, арендовавшая квартиру по этому адресу, была убита бывшим мужем Гурбаном Казымовым на глазах у двоих несовершеннолетних детей. После совершения преступления Г.Казымов перерезал себе вены на руке и хотел покончить с собой. Однако его удалось спасти.

В сентябре решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Г.Казымов был осужден на 18 лет 6 месяцев лишения свободы. Он обвинялся по ст. 120.2.4 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и ст. 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом) УК.