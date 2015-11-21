Начался судебный процесс по апелляционной жалобе мужчины, нанесшего ножевые ранения соседу из-за 30 манатов

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе Салмана Меликова, обвиняемого в нанесении ножевых ранений соседу из-за 30 манатов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 4 декабря.

Отметим, что С.Меликов нанес ножевые ранения соседу Агаталыбу Дадашеву. Спор между мужчинами возник из-за долга в размере 30 манатов.

С.Меликов обвиняется по ст. 126.1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то есть вреда, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, слуха, речи либо какого-либо органа или утрату органом его функций, психическое расстройство или иное расстройство здоровья, длительную утрату трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, либо прерывание беременности, или вреда, следствием которого явилось заболевание лица наркоманией или токсикоманией либо выразившегося в неизгладимом обезображивании лица) УК.

В октябре этого года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил С.Меликова к 4 годам лишения свободы.