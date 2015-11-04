​Начался суд по уголовному делу, возбужденному в отношении журналиста Рауфа Миркадырова

Очередное заседание будет проведено за закрытыми дверями

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное судебное заседание по делу журналиста Рауфа Миркадырова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Алисултана Османова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Адвокат Р.Миркадырова возбудил 4 иска. Ни один из них не был удовлетворен.

Очередное судебное заседание назначено на 18 ноября. Заседание будет проведено за закрытыми дверями.

Отметим, что Р.Миркадыров был задержан в апреле прошлого года в Турции. Затем журналиста депортировали в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК.