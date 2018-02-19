Начался суд по жалобе журналиста, отец которого был сбит насмерть

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе законного наследника потерпевшего, сына покойного ветерана Карабахской войны Али Алиева Имдада Ализаде на приговор в отношении работника ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (АЗАЛ) Сеймура Гараева, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзоева были уточнены анкетные данные обвиняемого лица и законного наследника потерпевшего Имдада Ализаде.

Затем с иском выступил адвокат И.Ализаде Абиль Байрамов. Он попросил проведения судебного рассмотрения с частичным проведением следствия.

Иск не был удовлетворен. Однако судья отметил, что в случае необходимости процесс будет проходить с частичным следствием.

Очередное заседание суда назначено на 1 марта.

Отметим, что после произошедшей 14 февраля 2016 года аварии Али Алиев 7 месяцев проходил лечение в Центральной клинической больнице и 8 месяцев 17 дней – в "Avrasiya Hospital". Затем его перевели в Бакинский центр здоровья. Находившийся в коме 504 дня А.Алиев скончался 2 июля 2017 года.

На лечение покойного А.Алиева в Клиническом медицинском центре №1 ("Семашко") было потрачено 4 700 манатов, в Центральной клинической больнице – 67 881, в "Avrasiya Hospital" - 59 050 манатов (кроме того, семья покойного осталась должна указанной больнице 11 270 манатов), Бакинском центре здоровья - 5 900 манатов. К уголовному делу прилагаются подтверждающие это официальные квитанции. В то же время на похороны и панихиду потрачено дополнительно около 14 000 манатов. Кроме того, за нанесенный моральный ущерб семья потерпевшего требует от обвиняемого лица компенсацию в размере 15 000 манатов.

Решением суда С.Гараев был приговорен к отбыванию наказания сроком 4 года 11 месяцев и 28 дней в исправительном учреждении участкового типа.

В отношении С.Гараева не избрана мера пресечения в виде ареста, решение о невыезде и нахождении под полицейским надзором осталось в силе без изменений.

По приговору, гражданский иск юридического наследника потерпевшего Имдада Ализаде частично удовлетворен. Из гражданского иска на 166 тыс. манатов суд удовлетворил часть в размере 23 тыс. манатов (20 тыс. манатов за материальный ущерб, 3 тыс. манатов за моральный ущерб).

И.Ализаде заявил, что недоволен решением и подал апелляционную жалобу.

Напомним, что А.Алиев отец известного журналиста Имдада Ализаде.