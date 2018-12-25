Начался суд по жалобе убийцы "Гюль Вугара"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Вюсала Новрузова, обвиняемого в убийстве директора.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмана Ахмедова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 28 декабря.

Согласно обвинительному акту, 24 мая этого года занимавшегося цветочным бизнесом жителя Сумгайыта Гулиева Вугара Анвар оглу 1979 г.р., известного как "Гюль Вугар" ("Цветочник Вугар") ранил ножом его же работник В.Новрузов. В.Гулиев был доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи, но спасти его жизнь не удалось.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил В.Новрузова к 18 годам лишения свободы. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу.