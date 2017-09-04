Начался суд по жалобе родившей в Бакинском следственном изоляторе женщины

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Халиды Бекировой, Гюльшан Бекировой и Зои Надировой, обвиненных в воровстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзяева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 14 сентября.

Отметим, что все три женщины были задержаны сотрудниками 16 отделения полиции Наримановского районного управления полиции по подозрению в совершении в прошлом году краж золота и драгоценностей из бакинских квартир. По информации, из одной квартиры в Наримановском районе они украли золото и драгоценности на 12 тысяч манатов. Х. Бекировой, Г. Бекировой и З. Надировой инкриминировали статью 177.3.2 (кража в крупном размере) Уголовного кодекса. В отношении З. Надировой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В предварительном заседании суда стало известно, что Х. Бекирова несколько дней назад родила ребенка в Бакинском следственном изоляторе. Младенца в зал суда привезли сотрудники пенитенциарной службы министерства юстиции.

З.Надирова, Х.Бекирова и Г.Бекирова были обвинены по статье 177.3.2. (кража в крупном размере). В отношении З.Надировой применена мера пресечения в виде домашнего ареста.