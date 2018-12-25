Начался суд по жалобе продюсера Тараны Самедовой

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде началось заседание суда по апелляционной жалобе на приговор в отношении известного продюсера Тараны Самедовой, обвиняемой в привлечении двух женщин к проституции.

Об этом Report заявила ее адвокат Жанна Багирова.

По ее словам, на процессе под председательством судьи Мирзали Аббасова были уточнены анкетные данные обвиняемой: "Затем стало известно, что в материалах уголовного дела подпись в апелляционных жалобах обеих потерпевших женщин одинакова. Для внесения ясности в вопрос судебное заседание отложено до 27 декабря".

Отметим, что в отношении Тараны Самедовой в Главном управлении по борьбе с торговлей людьми МВД возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в привлечении двух женщин к проституции. По уголовному делу в качестве потерпевших были признаны две женщины.

Следственным органом Таране Самедовой предъявлено обвинение по ст. 243.1 (вовлечение в занятие проституцией с целью получения дохода или иной выгоды) УК.

По приговору Наримановского районного суда Т.Самедова лишена свободы сроком на 1 год.

Избранная в ее отношении мера пресечения (полицейский надзор) заменена на арест. Т.Самедову арестовали в зале суда. Недовольные приговором Т.Самедова и потерпевшие подали апелляционную жалобу.