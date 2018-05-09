Начался суд по жалобе обвиненного в убийстве двоих в Лекбатане

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось слушание по жалобе на приговор в отношении Эльчина Мусаева, обвиненного в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзяева, были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 17 мая.

Отметим, что по информации МВД, 25 мая 2017 года в 21:00 в поселке Лекбатан Гарадагского района столкнулись автомобиль марки ВАЗ-2107, управляемый жителем столицы Эльчином Мусаевым, Mercedes, управляемый Мехрабом Мусаевым и грузовая автомашина марки MAZ, управляемая Азером Гусейновым.

В результате столкновения пассажир ВАЗ-2107 Микаил Мамедов погиб на месте. Сам Э.Мусаев и 2 пассажира были госпитализированы. Пассажир Руфат Пашаев скончался в больнице.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Э.Мусаева к 6 годам заключения. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу.

Один из автомобилей принадлежал Военно-морским силам.