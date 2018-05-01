Начался суд по иску против генерала бывшего МНБ Мовлана Шихалиева

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде началось судебное заседания по иску признанного в качестве потерпевшего по "Делу МНБ" Матлаба Мустафаева против бывшего начальника Главного следственного управления ликвидированного министерства национальной безопасности Мовлана Шихалиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Нуреддина Багирова было объявлено о неявке в суд М.Шихалиева его адвоката, а также представителя министерства финансов.

Судья сообщил, что ответчикам направлены извещения, но они не явились в суд.

Затем Мустафаев выступил с ходатайством. Он, как ответчик, попросил суд отправить запрос в СГБ о точном времени ухода М.Шихалиева из административного здания МНБ 17 сентября 2014 года.

Мустафаев отметил, что без каких-либо оснований 21 месяц находился под арестом.

Очередное заседание суда назначено на 10 мая.

Напомним, что признанный в "Деле МНБ" потерпевшим лицом Матлаб Мустафаев обратился в суд по поводу бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова и бывшего начальника Главного следственного управления ликвидированного министерства национальной безопасности Мовлана Шихалиева.

Он возбудил иск в отношении Э.Махмудова в Ясамальском районном суде. В исковом заявлении М.Мустафаев отмечает, что был оклеветан и арестован по заказу бывшего министра и требует выплаты компенсации в размере более 100 тыс. манатов.

Исковое заявление против М.Шихалиева М.Мустафаев направил в Сабаильский районный суд. В заявлении он отмечает, что после того, как его оклеветали и арестовали, следствие по возбужденному уголовному делу вели в управлении, возглавляемом М.Шихалиевым. М.Мустафаев требует от бывшего начальника управления компенсацию в размере 63 тыс. манатов.

Подготовительное заседание по данному исковому заявлению пройдет 1 мая под председательством судьи Нураддина Багирова.

Кроме того, в обоих исковых заявлениях М.Мустафаев указал министерство финансов в качестве ответчика. Причину этого он объяснил тем, что как Э.Махмудов, так и М.Шихалиев являлись руководящими лицами в госорганах.

Напомним, что М.Мустафаев был сотрудником Государственного комитета по имуществу, в 2014 году был экономистом в ОАО "Азерсу". В 2014 году во время операции МНБ он был арестован. М.Мустафаев был обвинен по статье 228.1 (незаконное хранение оружия) УК и 24 апреля 2015 года приговором Насиминского районного суда лишен свободы сроком на 2 года. Бакинский Апелляционный суд не удовлетворил жалобу на приговор и оставил его в силе. Верховным судом решение Бакинского Апелляционного суда было отменено.

Позднее Бакинский апелляционный суд пересмотрел дело М.Мустафаева и оправдал его.

Отметим, что М.Мустафаев проходил потерпевшим по делу бывшего начальника Антитеррористического Центра МНБ Эльчина Гулиева и бывшего начальника Азера Мехтиева. Приговором Бакинского военного суда Э.Гулиев лишен свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев, А.Мехтиев – 8 лет. Бакинский апелляционный суд оставил приговор в силе.