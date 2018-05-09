Начался суд по иску бывшего директора филиала Royal Bank

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении бывшего директора филиала №5 ОАО Royal Bank Натика Байрамова и бывшего казначея филиала Ровшана Гасымова.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Гадима Бабаева уточнили анкетные данные обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 11 мая.

Отметим, что оба обвинялись в присвоении 44 тыс. манатов банка.

Н.Байрамов признан виновным по статье 179.3.2 (присвоение, в крупном размере), а Р.Гасымов – по статье 308.1 (злоупотребление должностными обязанностями) УК АР

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Н.Байрамова к 4 годам, Р.Гасымова – к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Они были арестованы в зале суда. Недовольные решение они подали апелляционную жалобу.