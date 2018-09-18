Начался суд по делу уволенного прокурора Исмаиллинского района

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Шекинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в получении взятки бывшего прокурора Исмаиллинского района Ульви Аббасова и его старшего помощника Фаика Гулиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рашида Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого лица.

Судебное заседание назначена на 26 сентября.

Отметим, что на основе поступившей гражданской жалобы о незаконных действиях старшего помощника прокурора Исмаиллинского района Фаика Гулиева, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено разбирательство.

В Генпрокуратуре в отношении Ф.Гулиева было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 (взяточничество, в крупном размере) по подозрению в получении взятки в крупном размере от председателя правления ОАО "Исмаиллы Тикинти-27" Азада Алиева 14 июля 2018 года в здании прокуратуры района.

Также во время следствия было установлено, что 17-18 июля Ф.Гулиев взял взятку у Галиба Сулейманова взамен на то, что тот не будет привлечен к уголовной ответственности после проведенных расследований в связи с деятельностью каменного карьера, принадлежащего Г.Сулейманову.

При обыске в кабинете Ф.Гулиева в сейфе были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств деньги, полученные в качестве взятки.

Ф.Гулиеву предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 (получение взятки повторно ) и 311.3.3 (взяточничество, в крупном размере), решением суда он был арестован.

Во время служебной проверки было установлено, что прокурор Исмаиллинского района Ульви Аббасов и старший помощник Ф.Гулиев допускали действия, выходящие за рамки должностных полномочий и нарушающие соответствующие законы страны.

Для обеспечения всестороннего и объективного проведения следствия, приказом генпрокурора Азербайджана от 25 июля 2018 года Ф.Гулиев был отстранен из органов прокуратуры, У.Аббасов был освобожден от занимаемой должности.

Суд вынес в отношении этих лиц решение о мере пресечения под стражу.