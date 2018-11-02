Начался суд по делу укравших в Баку сейф с золотыми украшениями на 100 000 манатов и деньгами

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в краже из дома сейфа с золотыми украшениями на 100 000 манатов и деньгами (30 000 долларов) Аслана Гасымова, Фамили Велиевой, Имамверди Гасанова, Эльнура Асланова и Сахиба Гасанбейли.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова были уточнены анкетные данные обвиняемых лиц.

Судебное рассмотрение назначено на 12 ноября.

Отметим, что по сводке МВД Азербайджана, 22 апреля текущего года житель столицы обратился в Хатаинское РУП, заявив о похищении сейфа, в котором были золотые украшения на 100 000 манатов и 30 000 долларов.

По уголовному делу Елена Кобелькова и Абиль Гадиров признаны потерпевшими.