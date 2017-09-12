Начался суд по делу сына генерала Новрузали Оруджева

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Началось судебное следствие по уголовному делу в отношении обвиняемого в хулиганстве в Баку Рустама Оруджева.

Как сообщает Report, на процессе в Бинагадинском районном суде были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Затем гособвинитель огласил обвинительный акт. Р.Оруджев заявил, что не считает себя виновным по выдвинутому в его отношении обвинению.

Отметим, что согласно распространенной Генпрокуратурой официальной информации, 3 июля этого года житель города Баку Рустам Оруджев, лишенный водительских прав, управляя автомобилем марки "BMW" с государственным регистрационным знаком 10-OG-300, восемь остановок преследовал маршрутный автобус из-за того, что водитель автобуса Санан Самедов сделал ему обоснованное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения. Это его действие стало причиной беспокойства граждан и вызвало панику среди людей. Он совершил хулиганские действия на глазах у пассажиров, избив водителя автобуса.

Следует отметить, что Рустам Оруджев еще в 2014 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что сбежал с места ДТП со смертельным исходом пешехода, а в 2016 году условно досрочно освобожден. Вышеуказанный случай хулиганства произошел именно в период пребывания на свободе.

По факту 4 июля 2017 года в Следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

В отношении Р.Оруджева, обвиняемого по данной статье, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что Рустам Оруджев является сыном Новрузали Оруджева.

Распоряжением президента Ильхама Алиева генерал-майор Новрузали Оруджев был освобожден от должности заместителя начальника по призыву на действительную военную службу Государственной службы по мобилизациии и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.