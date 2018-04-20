Начался суд по делу сотрудников "Международного Банка"

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу консультантов отдела по работе с физическими лицами Ясамальского районного филиала ОАО "Международный Банк Азербайджана" Руфата Мурадова и Горхмаза Велиева, обвиняемых в присвоении денежных средств в крупном размере и должностном подлоге.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова уточнены анкетные данные подсудимых.

На суде выяснилось, что для защиты обвиняемого Р.Мурадова за счет государства был назначен адвокат. Однако было объявлено, что этот защитник не участвовал на процессе.

Р.Мурадов отметил, что для защиты его интересов с адвокатом Асифом Абдуллаевым подписан новый договор. Но и этот адвокат не явился в суд.

Подготовительное заседание суда было отложено до 24 апреля.

Отметим, что Р.Мурадов и Г.Велиев обвиняются в присвоении денежных средств клиентов в период работы на должности в банке в целом на сумму 118 тысяч манатов.

Им обеим предъявлено обвинение по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 313 (злоупотреблении должностными полномочиями) Уголовного кодекса.