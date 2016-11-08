Начался суд по делу лица, сбившего сына судьи Тертерского военного суда

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу Рагима Керимова, обвиняющегося в совершеннии ДТП, в результате которого погиб сын судьи Тертерского военного суда Эльбека Аллахвердиева Руфат Аллахвердиев.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Адвокат обвиняемого Орхан Ахмедов выступил с ходатайством. В своем выступлении он сказал, что в отношении его подзащитного выдвинуто обвинение по поводу того, что в момент ДТП он был в нетрезвом состоянии: "Была проведена экспертиза и доказательств по этому поводу нет".

Адвокат также прокомментировал обвинения касательно оставления его подзащитным места аварии.

О.Ахмедов сказал, что после аварии его подзащитный оказал пострадавшему помощь и заявил о наличии подтверждающих его слова видеоматериалов: "Поэтому прошу прекратить рассмотрение уголовного дела, передать его следствию, а также исключить перечисленные мною доказательства из уголовного дела".

Суд оставил ходатайства нерассмотренными.

Судебное заседание назначено на 22 ноября.

Отметим, что ДТП произошло 11 мая в 03:00 на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе. Житель столицы Р.Керимов, находясь за рулем автомобиля "Mercedes", сбил пешехода Р.Аллахвердиева. Хотя пострадавший был доставлен в больницу, спасти его жизнь не удалось. 12 мая Р.Аллахвердиев скончался. После происшествия Р.Керимов был задержан сотрудниками Насиминского РУП.

По факту Насиминским РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК.

19-летний сын судьи Тертерского военного суда Эльбека Аллахвердиева Руфат Аллахвердиев был студентом 3-го курса Азербайджанской дипломатической академии (ADA).

Отец совершившего ДТП Р.Керимова Юзасиф Керимов являлся главврачом Центральной клинической больницы.