Начался суд по делу продавца, убившего коллегу в маркете "Араз"

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд по уголовному делу Сурхая Алиева, обвиняемого в совершении в столице убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова были уточнены анкетные данные обвиняемого лица.

Судебный процесс назначен на 15 января.

Отметим, что 20 июня прошлого года сотрудники сети суперамаркетов "Араз" ("Araz"), расположенного в поселке Маштага Сабунчинского района, Вугар Гусейнзаде и Кянан Салимов получили ножевые ранения. Получивший в результате инцидента множество ножевых ранений В.Гусейнзаде скончался на месте происшествия, а К.Салимов был госпитализирован.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП подозреваемый в убийстве Сурхай Алиев был задержан на территории поселка Бакиханова.