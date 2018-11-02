Начался суд по делу обвиняемого в получении взятки от кандидата в депутаты

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Стала известна дата судебного заседания по уголовному делу Эльнура Бабаева, обвиняемого в получении взятки от кандидатов в депутаты и кандидатов в судьи.

Как сообщает Report, подготовительное заседание назначено на 6 ноября в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Эльдара Микаилова.

Отметим, что Э.Бабаев обвиняется по статье 311.3.3 (неоднократное получении взятки) Уголовного кодекса. Акиф Шамаддин оглу Рагимов и Эльвар Мирзалакбар оглу Халилов были признаны потерпевшими по данному делу.

Напомним, что потерпевший А.Рагимов в 2015 году являлся кандидатом в депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от Абшерон-Гобустанского избирательного округа № 50.

Второй потерпевший Э.Халилов - юрист. В 2009 году он был кандидатом в судьи.