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    Начался суд по делу обвиняемого в получении взятки от кандидата в депутаты

    © Report

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Стала известна дата судебного заседания по уголовному делу Эльнура Бабаева, обвиняемого в получении взятки от кандидатов в депутаты и кандидатов в судьи. 

    Как сообщает Report, подготовительное заседание назначено на 6 ноября в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

    Уголовное дело передано в производство судьи Эльдара Микаилова.

    Отметим, что Э.Бабаев обвиняется по статье 311.3.3 (неоднократное получении взятки) Уголовного кодекса. Акиф Шамаддин оглу Рагимов и Эльвар Мирзалакбар оглу Халилов были признаны потерпевшими  по данному делу.

    Напомним, что потерпевший А.Рагимов в 2015 году являлся кандидатом в депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от Абшерон-Гобустанского избирательного округа № 50.

    Второй потерпевший Э.Халилов - юрист. В 2009 году он был кандидатом в судьи.

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