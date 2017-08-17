Начался суд по делу мужчины, насмерть сбившего в Баку пешехода и скрывшегося с места ДТП

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу Рафика Гасанова, обвиняемого в наезде на пешехода.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

На суде выяснилось, что уроженец Бардинского района Р. Гасанов 1959 г.р. ныне прописан в Баку.

Судебное заседание назначено на 23 августа.

Отметим, что ДТП произошло 17 апреля этого года на дороге Баксол в Бинагадинском районе. Р. Гасанов сбил пешехода Шахина Шахмурадова и скрылся с места ДТП. Госпитализированный пострадавший позже скончался в медицинском учреждении.

В отношении задержанного Р. Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста.

Он обвиняется по ст. 263 и 264 УК.