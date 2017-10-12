Начался суд по делу еще одного бывшего сотрудника Международного банка

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу бывшего сотрудника ОАО "Международный банк Азербайджана" Эльнура Нагиева, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова гособвинителем был зачитан обвинительный акт.

Согласно обвинению, Э. Нагиев 1985 г.р., работая ведущим специалистом в одном из филиалов ОАО "Международный банк Азербайджана", совершил должностной подлог. Он, пользуясь должностными обязанностями, присвоил 19 тыс. манатов.

Э. Нагиев признал себя виновным. На суде стало известно, что бывший сотрудник банка возместил нанесенный ущерб.

Отметим, что Э. Нагиев обвинялся по статьям 179.3.2 (присвоение, в крупном размере) и 313 (должностной подлог).

В отношении него не принята мера пресечения в виде ареста, в настоящее время он находится под домашним арестом.