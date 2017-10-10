Начался суд по делу директора, обвиняемого в присвоении 42 тыс. манатов племянника депутата

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное рассмотрение по уголовному делу Шамиля Бадалова, обвиняемого в присвоении денег.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Рахиба Салманова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное рассмотрение назначено на 23 октября.

Отметим, что Бадалов Шамиль Айдын оглу 1969 г.р. работал директором ООО "Азитал Иншаат". Согласно обвинительному акту, он присвоил 42 тыс. манатов, принадлежащих предприятию.

Ш.Бадалов обвиняется по статье 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное неоднократно) Уголовного кодекса.

Напомним, что ООО "Азитал Иншаат" основано на имя племянника депутата Милли Меджлиса Агалара Велиева - Рамина Велиева. Депутат А.Велиев также руководитель ОАО "Азераграртикинти".