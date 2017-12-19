Начался суд по делу брата Миршахина Агаева

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд над обвиняемым в мошенничестве Миреддином Агаевым, братом известного журналиста, вице-президента Группы Компаний ANS, деятельность которой приостановлена, Миршахина Агаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Затем было объявлено о начале судебного следствия. Государственный обвинитель огласил обвинительный акт.

Миреддин Агаев заявил, что считает себя виновным по предъявленному обвинению. Во время показаний в суде М. Агаев сообщил, что оплатит ущерб.

Также на процессе были допрошены пострадавшие. Они требуют возмещения причиненного ущерба.

Отметим, что Миреддин Агаев обвиняется в мошенничестве. В его отношении следствие началось еще в ноябре прошлого года. Так, на основе заявления в Сабаильское районное управление полиции человека по имени Газанфар Давуд оглу Газанфаров он был привлечен к следствию. Гражданин сообщил, что Миреддин Агаев путем мошенничества присвоил принадлежащие ему 2000 манатов. На основе представленных доказательств было возбуждено уголовное дело и через несколько дней Миреддин Агаев был задержан в Ярдымлинском районе. В начале мая суд вынес решение о его аресте.

Согласно обвинению, Миреддин Агаев в отношении 4 граждан совершил мошенничество в целом на сумму 86 тыс. манатов.

Напомним, что являющийся врачом по профессии Миреддин Агаев приходится старшим братом Миршахину Агаеву.