Начался суд по делу брата известного богослова

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу причастного к смерти двух человек водителя Шамиля Гасанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова было объявлено об обращении с заявлением в суд законной наследницы погибшего в ДТП Вусала Гулиева - его матери Рафиги Гулиевой.

В своем заявлении Р.Гулиева отметила, что совершивший ДТП Ш.Гасанов был в достаточной степени пьян и во время аварии не затормозил.

Мать В.Гулиева попросила суд расценить действия Ш.Гасанова как предумышленное убийство и потребовала справедливого ведение следствия.

Очередное заседание суда назначено на 20 августа.

Отметим, что ДТП произошло 12 марта этого года в Сумгайыте.

Гасанов Шамиль Бахрам оглу, будучи в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля марки "Hyunday Azera" с государственным регистрационным номером 99 DV 039, грубо нарушив правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, столкнулся на улице Кероглу с автомобилем марки "Oka" с государственным регистрационным номером 50 BE 671, управляемым Гасановым Эльдаром Джамшид оглу.

В результате ДТП Э.Гасанов и его пассажир Гулиев Вусал Видади оглу скончались на месте происшествия.

По факту в следственном отделе Управления полиции города Сумгайыта возбуждено уголовное дело по ст. 263-1.4 УК.

Ш.Гасанов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого лица, в его отношении избрана мера наказания в виде ареста.

Напомним, что Ш.Гасанов является выпускником факультета богословия Бакинского государственного университета. Он является братом старшего научного сотрудника Института рукописей имени Физули НАНА, доктора философии в области теологии Акрема Гасанова.