Начался суд по делу бизнесмена, не вернувшего Межбанку кредит на 15 млн манатов

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Рауфа Аллахвердиева, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева уточнили анкетные данные обвиняемого лица.

Затем представитель Межбанка возбудил гражданский иск и заявил, что сумма нанесенного банку ущерба составляет 15 млн манатов.

По словам представителя банка, должник выплатило лишь 3 млн манатов от общей суммы.

Гражданский иск принят на производство.

Судебный смотр назначен на 11 января.

Согласно обвинительному акту, бизнесмен Р.Аллахвердиев взял в московском филиале "Международного банка Азербайджана" кредит на сумму 15 млн манатов и не погасил задолженность.

По этой причине в отношении Р.Аллахвердиева выдвинуто обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК и избрана мера пресечения в виде ареста.