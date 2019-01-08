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    Начался суд по делу бизнесмена, не вернувшего Межбанку кредит на 15 млн манатов

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Рауфа Аллахвердиева, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева уточнили анкетные данные обвиняемого лица. 

    Затем представитель Межбанка возбудил гражданский иск и заявил, что сумма нанесенного банку ущерба составляет 15 млн манатов. 

    По словам представителя банка, должник выплатило лишь 3 млн манатов от общей суммы. 

    Гражданский иск принят на производство. 

    Судебный смотр назначен на 11 января. 

    Согласно обвинительному акту, бизнесмен Р.Аллахвердиев взял в московском филиале "Международного банка Азербайджана" кредит на сумму 15 млн манатов и не погасил задолженность. 

    По этой причине в отношении Р.Аллахвердиева выдвинуто обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК и избрана мера пресечения в виде ареста. 

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