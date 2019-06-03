Начался суд по делу арт-директора, сбросившего супругу с 5-го этажа

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание суда по уголовному делу Рамиза Тахвели, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Расима Садыхова были уточнены анкетные данные обвиняемого лица.

Судебное разбирательство назначено на 7 июня.

Отметим, что инцидент произошел в квартале 381 на улице Р.Бейбутова в Насиминском районе. Проживающий по указанному адресу Рамиз Пярвиз оглу Тахвели сбросил с пятого этажа здания свою супругу Аделю Азер гызы Тахвели 1988 г.р. От полученных травм женщина скончалась.

В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления Р.Тахвели. Выяснилось, что вследствие приема наркотических средств у Р.Тахвели возникли проблемы с психикой.

Следственным органом против Р.Тахвели выдвинуто обвинение по ст. 120.1 (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека) и 234.1 (незаконные приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) УК.

Напомним, что Рамиз Тахвели работал арт-директором в "Buta Palace". Что касается убитой Адели Тахвели, она работала главным специалистом в компании "Atəşgah Sığorta".