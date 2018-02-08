Начался суд по апелляционной жалобе генерала бывшего МНБ

© Report

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника того же центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзоева были уточнены анкетные данные обвиняемых лиц.

Затем адвокаты обвиняемых потребовали провести процессы с судебным следствием и назначить судебное разбирательство дела.

Возбудив ходатайство, новый адвокат Эльчина Гулиева Зияд Аббасзаде заявил об обширности уголовных материалов и сказал, что не смог ознакомиться с делом. Он попросил у суда время.

Э.Гулиев также заявил, что согласен со своим адвокатом.

Ходатайство было удовлетворено.

Очередное заседание суда назначено на 22 февраля.

Отметим, что Э.Гулиев, А.Мехтиев и другие лица были арестованы в 2015 году.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор Антитеррористического центра министерства Э.Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедрой Академии МНБ имени Гейдара Алиева.