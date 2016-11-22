Начался суд над журналистом Фикретом Фарамазоглу

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу главного редактора сайта JAM.az Фикрета Фарамазоглу.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Затем адвокат Ф.Фарамазоглу - Эльчин Садыгов выступил с ходатайством. Он попросил закрыть уголовное дело в отношении его подзащитного и заменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест.

Судейский состав отправился на совещание.

После возвращения судейская коллегия объявила об отклонении ходатайства.

Судебное слушание назначено на 6 декабря.

Отметим, что по информации министерства внутренних дел, владелец одного из ресторанов на территории Хатаинского района обратился в МВД и заявил, что Ибишбейли Фикрет Фарамазоглу распространил материалы, которые вредят деловой репутации его объекта, в апреле этого года взял у него 1000 манатов для того, чтобы убрать эти новости с сайта, и потребовал у него ежемесячно 5000 манатов для того, чтобы больше не размещать подобные материалы.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 182 (вымогательство с применением насилия) УК. В отношении Ф.Ибишбейли была избрана мера пресечения в виде ареста.