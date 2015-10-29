​Начался суд над женщиной, которая передала возлюбленному украденные у мужа деньги

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу жителя Евлаха Кянана Бекирова и Сабины Абдиновой, обвиняемых в краже в крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные пострадавшего и обвиняемых.

Очередной процесс назначен на 5 ноября.

В конце судебного процесса между сторонами возник спор.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 20-го отделения полиции Насиминского РУП и Евлахского районного управления полиции был задержан житель Евлаха Кянан Бекиров, подозреваемый в краже 15 апреля этого года из дома Наги Абдинова 90 тыс. манатов.

Впоследствии выяснилось, что кража была совершена супругой Н.Абдинова Сабиной Абдиновой, которая, украв деньги у мужа, передала их своему возлюбленному К.Бекирову.