Начался суд над замглавой "Азербайджанского общества глухих"

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу заместителя председателя Общественного объединения "Азербайджанское общество глухих" Мусы Туканова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Затем адвокат М.Туканова подал ходатайство. Он попросил изменить меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении его подзащитного.

Ходатайство не было удовлетворено.

Судебное рассмотрение назначено на 17 января.

Отметим, что М.Туканов был арестован на основе жалобы двух лиц с инвалидностью в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. Решением Бинагадинского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

В отношении М. Туканова выдвинуто обвинение по статьям 311.3.2 (получение взятки (пассивное взяточничество)), 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенное в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.