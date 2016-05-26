Начался суд над задержанными в связи с искусственным повышением цен

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Завершилось следствие по уголовному делу лиц, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями, обмане потребителей, производстве и продаже продукции плохого качества.

Как сообщает Report, следствие по уголовному делу Афгана Худавердиева и Ибадуллы Гусейнова, проводимому в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, было завершено и направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Рамеллы Аллахвердиевой. Время суда станет известно в ближайшие дни.

Отметим, что по совместной информации, распространенной 12 января этого года министерством экономики и промышленности (ныне министерство экономики - Report) и Генпрокуратурой, в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно плану мероприятий, утвержденных Государственной службой по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики Азербайджана и Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в целях предотвращения искусственного повышения цен и создания дефицита товаров, монополии, обмана потребителей и других случаев злоупотребления были проведены неотложные превентивные и административные, а также следственно-оперативные мероприятия.

На основании жалобы жителя Баку, поступившей на горячую линию Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре были проведены неотложные следственно-оперативные мероприятия, в результате которых было установлено, что менеджер по продажам ООО Alfa med Ибадулла Гусейнов завысил цену на лекарство Grateziano.

При осмотре склада общества были выявлены лекарства в большом количестве, не имеющие таможенной декларации.

При осмотре офиса ООО Аlfa med были обнаружены и изъяты ряд необходимых документов, образцы лекарств, записи, подтверждающие незаконную продажу этих лекарств без соответствующей документации, ведение черной бухгалтерии в компании.

На основе собранных материалов было возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 200.1 (обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции) УК. В качестве подозреваемых были задержаны учредитель и фактический руководитель ООО Alfa med Афган Худавердиев и И.Гусейнов. Впоследствии в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста.