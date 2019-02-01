В Азербайджане начался суд над лицами, легализовавшими 5,5 млрд манатов, полученных преступным путем

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс над бывшим заместителем директора филиала Royalbank №10 Маликом Алиевым и его знакомым Руфатом Велиевым, обвиняемыми в легализации крупной суммы денег, полученной преступным путем.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Судебное рассмотрение назначено на 6 февраля.

Согласно обвинительному акту, бывший заместитель директора филиала Royalbank №10 Малик Алиев в начале 2012 года встретился с Руфатом Велиевым и предложил ему легализовать деньги, полученные преступным путем. М.Алиев привлек к этому делу Видади Алиева, Улькер Набиеву и Арзу Аскерову, которых знал со времен работы в Royalbank.

Эти люди в целом легализовали 5 млрд 500 млн манатов, полученных преступным путем.

Напомним, что М.Алиев за аналогичное преступное деяние был осужден на 10 лет в 2017 году.