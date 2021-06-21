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Начался суд над воевавшими против Азербайджана армянскими террористами

Начался суд над воевавшими против Азербайджана армянскими террористами Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание суда над воевавшими в составе террористических формирований гражданами Армении - Астанян Егиш Оганесович, Арамян Карен Арменович, Авакян Тигран Маникович, Геворкян Григор
Происшествия
21 июня 2021 г. 12:06
Начался суд над воевавшими против Азербайджана армянскими террористами

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание суда над воевавшими в составе террористических формирований гражданами Армении - Астанян Егиш Оганесович, Арамян Карен Арменович, Авакян Тигран Маникович, Геворкян Григор Геворгиевич, Манукян Овсеп Робертович, Мартиросян Геворг Самвелович, Геворкян Роберт Овикович, Аветисян Вагаршаг Ашотович, Акопян Володя Гагикович, Сукиасян Андраник Срапович, Манукян Андраник Тигранович, Сагателян Григор Сейранович и Гирагусян Эдуард Арменович.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева уточняются анкетные данные обвиняемых.

Заседание продолжается.

Уголовное дело в отношении Голояна Гургена Ованесовича, Тадевосяна Хайра Сережевича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Егиазаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахида Эдиковича, Диланяна Армана Вазгеновича, Мартояна Манука Ованесовича, Амбарданяна Мелца Карапетовича, Григоряна Феликса Аршаковича будет рассмотрено под председательством судьи Азада Меджидова.

Время проведения подготовительного заседания суда пока неизвестно.

Предварительное следствие по делу обезоруженных в результате антитеррористической операции 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных группировок, которые, незаконно проникнув на территорию Азербайджанской Республики тайными путями и заняв позиции в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, совершили террористическо-провокационные и другие преступные действия в отношении военнослужащих Азербайджанской армии и гражданских лиц, велось в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности.

В результате проведенного расследования выяснилось, что группа лиц, состоящих из граждан Республики Армения, создала незаконные вооруженные формирования. 26-27 ноября 2020 года они в составе организованной группы незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики и совершили взрывы, пожары и другие террористические действия.

Ранее общественность была проинформирована о том, что расследование уголовного дела в отношении 14 членов, а затем 13 членов этой вооруженной группировки завершено и вместе с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения.

В настоящее время в связи с перечисленными фактами уголовное дело в отношении еще 26 членов незаконного вооруженного формирования - Микаэляна Андраника Вазгеновича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Карапетяна Рафика Робертовича и других обвиняемых по статьям 214.2.1, 214.2.3, 228.3, 279.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики вместе с обвинительным актом, утвержденным заместителем генпрокурора Азербайджанской Республики, направлено в суд для рассмотрения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTerrorçu silahlı birləşmənin tərkibində döyüşən daha 13 erməninin məhkəməsi başlayıb - YENİLƏNİB

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