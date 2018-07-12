Начался суд над водителем, сбившем насмерть уборщицу в Баку

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу водителя автомобиля марки "КамАЗ" Заура Мусаева, сбившего насмерть уборщицу в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Энвера Сеидова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 19 июля.

Отметим, что происшествие было зарегистрировано 27 марта этого года в радиусе 18 часов в поселке Сабунчи Сабунчинского района. Автомобиль марки "КамАЗ" сбил переходившую дорогу жительницу столицы Джамилю Салахову, в результате женщина скончалась на месте происшествия.

Сотрудниками 12-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции по подозрению в совершении ДТП был задержан ранее судимый житель Баку Заур Мусаев.

В отношении него было выдвинуто обвинение по статье 263-1.3 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, что фотографии погибшей Джамили Салаховой распространились в социальных сетях и вызвали широкий общественный резонанс.