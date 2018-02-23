Начался суд над убившим одним ударом жителя Гарадага

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Суде по тяжким преступлениям начался процесс над обвиняемым в убийстве Мурадом Закиевым.

Как сообщает Report, предварительное заседание назначено на 3 марта.

Отметим, что 14 августа прошлого года в Гарадагском районе было обнаружено тело жителя поселка Локбатан Руслана Дамирова со следами насилия. В ходе расследования, проведенного сотрудниками 10-го отделения полиции Гарадагского РУП, было установлено, что между покойным и М.Закиевым произошел конфликт. М.Закиев убил Р.Дамирова одним ударом кулака в грудь. В результате оперативно-розыскных мероприятий М.Закиев был задержан.

Ему предъявлено обвинение по статье 120.1 (предумышленное убийство) УК АР.