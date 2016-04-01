Начался суд над убившим мужчину за звонки к своей матери

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался подготовительный процесс по уголовному делу Аскера Султанова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 6 апреля.

Отметим, что случай произошел в 2015 году в поселке Мехдиабад Абшеронского района. Тахмаз Исмаилов 1958 года рождения скончался по дороге в больницу от полученного ножевого ранения. В ходе расследования сотрудников полиции поселка Мехдиабад было установлено, что убийство совершил Аскер Султанов 1991 года рождения. 24-летний парень был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. Аскер Султанов признался в совершении преступления. В предварительных показаниях он отметил, что Тахмаз Исмаилов звонил его матери и беспокоил ее. А.Султанов узнал об этом и разыскал Тахмаза Исмаилова в автосервисе. Он сел в его машину и, немного отъехав, нанес Т.Исмаилову удар ножом и скрылся с места преступления.