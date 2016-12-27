Начался суд над убийцей заведующей сектором Милли Меджлиса

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу Мазахира Гасыми, обвиняемого в убийстве жены.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 5 января.

Отметим, что убийство произошло 9 сентября этого года по адресу: Сабаильский район, поселок Баилово, улица Ханлара, д. 10, кв. 4. М.Гасыми нанес удары топором своей жене Фариде Меджидовой. Женщина скончалась на месте от полученных травм. М.Гасыми был задержан.

Убитая Ф.Меджидова работала заведующей сектором в Аппарате Милли Меджлиса. В прошлом году она вышла на пенсию в связи с возрастом.

По словам близких, между Ф.Меджидовой и ее мужем М.Гасыми возник спор, муж убил ее в корыстных целях.