Начался суд над убийцей вынужденного переселенца из Лачына

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Арастуна Арабова, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова были уточнены анкетные данные обвиняемого лица.

Стало известно, что А.Арабов и ранее имел судимость за нанесение ножевого ранения.

Затем адвокат обвиняемого лица попросил у суда время для ознакомления с делом.

Очередное заседание суда назначено на 21 января.

Отметим, что инцидент произошел в июле прошлого года в 3-м микрорайоне Насиминского района. Между А.Арабовым и работавшим в цехе по приему металла, разместившимся в Бардинском районе вынужденным переселенцем из Лачына Гусейновым Гафаром Адыгезаль оглу 1997 г.р. возник спор, во время которого А.Арабов убил Г.Гусейнова ударом тупым предметом по голове.

По словам А.Арабова, он ударил Г.Гусейнова из-за ругательств.

Что касается близких покойного, они утверждают, что А.Арабов был в нетрезвом состоянии и совершил убийство без всяких на то причин. По их словам, убитый Г.Гусейнов через 3 дня должен был отправиться на службу в армии.