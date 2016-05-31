Начался суд над убийцей председателя муниципалитета и ее супруга

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Фадаи Гусейнова, обвиняемого в убийстве председателя муниципалитета Сарай Васили Гасановой и ее мужа Вафадара Гасанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное разбирательство назначено на 14 июня.

Отметим, что убийство произошло 8 июля прошлого года в поселке Сарай. Председатель муниципалитета 39-летняя Василя Гасанова и ее муж Вафадар Гасанов были жестоко убиты. В ходе расследований выяснилось, что убийство совершил 35-летний Фадаи Гусейнов, который был близким другом семьи. Ф.Гусейнов пришел в дом Гасановых ночью, между ними возник конфликт. На почве конфликта он убил В.Гасанову режущим предметом, а ее мужа В.Гасанова - из огнестрельного оружия.