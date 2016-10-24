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    Начался суд над таможенниками, задержанными по делу о коррупции

    Судебное слушание назначено на 27 октября

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу 6 лиц, обвиняемых в получении взятки и контрабанде. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемых. 

    Затем адвокаты обвиняемых Немана Аббасова и Амана Байлйеева выступили с ходатайством. Они попросили заменить меру пресечения в виде ареста в отношении их подзащитных на домашний арест. Ходатайства были отклонены.

    Судебное слушание назначено на 27 октября.

    Отметим, что один из обвиняемых - Аман Байлйеев является гражданином Туркменистана, а остальные пятеро - Неман Аббасов, Адиль Казымов, Айтекин Тагиева, Мухтар Гасымов и Зияфет Гурбанова - гражданами Азербайджана. Четверо азербайджанских граждан являются сотрудниками Государственного таможенного комитета. 

    На подготовительном заседании выяснилось, что мера пресечения в виде ареста избрана только в отношении Амана Байлйеева и Немана Аббасова. 

    По предварительным данным  они обвиняются в незаконном ввозе драгоценностей. 

    В их отношении выдвинуто обвинение по ст. 312 (дача взятки) и ст. 206 (контрабанда) УК.

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