Начался суд над таможенниками, задержанными по делу о коррупции

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу 6 лиц, обвиняемых в получении взятки и контрабанде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Затем адвокаты обвиняемых Немана Аббасова и Амана Байлйеева выступили с ходатайством. Они попросили заменить меру пресечения в виде ареста в отношении их подзащитных на домашний арест. Ходатайства были отклонены.

Судебное слушание назначено на 27 октября.

Отметим, что один из обвиняемых - Аман Байлйеев является гражданином Туркменистана, а остальные пятеро - Неман Аббасов, Адиль Казымов, Айтекин Тагиева, Мухтар Гасымов и Зияфет Гурбанова - гражданами Азербайджана. Четверо азербайджанских граждан являются сотрудниками Государственного таможенного комитета.

На подготовительном заседании выяснилось, что мера пресечения в виде ареста избрана только в отношении Амана Байлйеева и Немана Аббасова.

По предварительным данным они обвиняются в незаконном ввозе драгоценностей.

В их отношении выдвинуто обвинение по ст. 312 (дача взятки) и ст. 206 (контрабанда) УК.