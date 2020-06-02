Начался суд над руководством Royal Bank

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении директора ликвидированного Royal Bank Джам Фуада и его отца - председателя Наблюдательного совета банка Али Джама.

Как передает Report, на заседании под председательством судьи Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные.

Рассмотрение суда назначено на 12 июня.

Находящийся несколько лет в международном розыске директор Royal Bank Джам Фуад Али оглу был задержан в апреле текущего года и доставлен в Азербайджан. В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре ему было выдвинуто обвинение по статье 179.3.2 (присвоение, в крупном размере) УК АР.

В качестве потерпевшего по уголовному делу признан Фонд страхования вкладов и Министерство сельского хозяйства.

Председателю Наблюдательного совета банка Джаму Али Мамедгасан оглу было предъявлено обвинение по статье (присвоение) и статье 213.2.2 (уклонение от налогов в крупном размере) УК.

Решением правления Центробанка Азербайджана от 13 июля 2012 года лицензия Royal Bank была отозвана.