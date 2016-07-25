Начался суд над Руфатом Сафаровым

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Лянкаранском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшего следователя Руфата Сафарова, обвиняемого в коррупции.

Об этом Report сообщил адвокат Р.Сафарова Бахруз Байрамов.

По словам адвоката, на процессе под председательством судьи Асима Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

На процессе Б.Байрамов выступил с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Р.Сафарова. Ходатайство оставлено без рассмотрения.

Судебное слушание назначено на 8 августа

Отметим, что согласно информации Генпрокуратуры, Р.Сафаров недавно был исключен из органов прокуратуры за грубое нарушение ст. 34 закона "О прокуратуре" и ст. 30 и ст. 31 "Кодекса этического поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики". В его отношении в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 311.3.2 УК.

В Бинагадинском районном суде в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней. Затем суд рассмотрел и удовлетворил иск Р.Сафарова об освобождении под домашний арест.

Напомним, что Р.Сафаров является сыном бывшего руководителя пресс-службы министерства обороны, экс-депутата Эльдара Сабироглу.