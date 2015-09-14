Начался суд над преступниками, угнавшими такси, ранив водителя - ФОТО

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняющихся в разбое Джейхуна Насирова и Ильгара Аббасова.

Как сообщает Report, на прошедшем под председательством Рагиля Салманова предварительном судебном заседании были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Рассмотрение дела в судебном порядке назначено на 21 сентября.

Отметим, что Д.Насиров и И.Аббасов обвиняются по ст. 181.3.2 (разбой в целях завладения имуществом в крупном размере).

Напомним, что в марте этого года, сев недалеко от станции метро "20 Января" в такси марки "Hyundai" 53-летнего Интигама Агаева, житель Бейлаганского района, ранее судимый Джейхун Насиров и житель Лачинского района Ильгар Аббасов попросили довезти их до территории под названием "Ат ялы".

Доехав до места назначения, клиенты применили в отношении И.Агаева силу, ранили его ножом в руку и, связав, спрятали в багажнике автомобиля.

Усевшись за руль, Д.Насиров и его сообщник И.Аббасов скрылись с места преступления. Немного проехав, они бросили связанного водителя у дороги. И.Агаев был подобран водителем проезжавшего мимо грузовика. Пострадавший сообщил о случившемся полиции.